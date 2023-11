Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch rechnet nach den Herbstferien erneut mit einer angespannten Lage an den Schulen wegen des Krieges im Nahen Osten. "Wir haben momentan eine Verschnaufpause an den Schulen", sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Beim Schulbeginn nach den Ferien am kommenden Montag (6. November) könne man "mit allem rechnen". "Es wird Schüler geben, die Fragen haben", so Günther-Wünsch. "Wir gehen davon aus, dass wir auch wieder Hass-Bekundungen haben und antisemitische Äußerungen. Da werden wir vorbereitet sein."