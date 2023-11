Die Polizei hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres in Brandenburg 204 Straftaten gegen Flüchtlinge registriert. Das waren 44 Delikte mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum, wie aus Antworten des Innenministeriums in Potsdam auf Anfragen der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) hervorgeht. Die Angaben sind vorläufig, sie können sich durch Nachmeldungen aus den polizeilichen Ermittlungen noch erhöhen.