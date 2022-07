Eine 37-Jährige soll in Berlin eine Frau mit Kopftuch rassistisch beleidigt und geschlagen haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Attacke in der Nacht zuvor in einer Gaststätte im Stadtteil Weißensee. Die Angreiferin soll dem 39 Jahre alten Opfer das Kopftuch abgerissen und gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Bei der Tatverdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von etwa 2,2 Promille gemessen, wie es weiter hieß. Der Staatsschutz ermittelt.