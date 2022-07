Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen will Initiativen gegen Rechtsextreme im Raum Cottbus mehr vernetzen. «Wir müssen einen gesellschaftlichen Widerstand verstärken gegen diese wachsende extremistische Szene», sagte der CDU-Politiker am Freitag in RBB-Inforadio. Stübgen und der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch wollen am Vormittag ein Konzept im Kampf gegen Rechtsextremismus vorstellen.