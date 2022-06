Nach jahrelangen Ermittlungen und Diskussionen hat sich der Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zur rechtsextremen Anschlagsserie in Neukölln konstituiert. In seiner ersten Sitzung am Donnerstag wollte der Ausschuss mit elf Mitgliedern in größtenteils geheimer Sitzung sein künftiges Vorgehen beschließen. Nach Einschätzung des Ausschussvorsitzenden Florian Dörstelmann (SPD) könnte ein Abschlussbericht in zwei Jahren vorliegen. Es wäre «ein gutes Ergebnis, wenn wir Ende nächsten Jahres die Beweisaufnahme abschließen könnten», sagte er im RBB-Inforadio.