Die Zahl der politisch motivierten Anschläge auf Abgordneten- und Parteibüros in Brandenburg liegt nach Angaben der Landesregierung im ersten Quartal dieses Jahres unter dem Niveau des Vorjahreszeitraumes. Demnach wurden von Januar bis Ende März vier solcher Straftaten gezählt, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine parlamentarische Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Linke) in Potsdam mitteilte. Aufgeklärt wurde demnach noch keine Tat.