Zwei Wochen nach seiner Flucht sucht die Polizei weiter mit vielen Polizeikräften nach dem Straftäter aus der Sicherungsverwahrung. In und um die Stadt Nauen herum ist Polizeipräsenz sichtbar, unter anderem sind auch Bereitschaftspolizisten ausgerückt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag sagte. Der Gesuchte lebte in Nauen. Die Fahndung nach dem 64-Jährigen läuft bundesweit.

Bereits in den vergangenen Tagen rückten Polizistinnen und Polizisten aus, um große Flächen um die Stadt im Kreis Havelland herum abzusuchen. Bislang sind laut Polizei knapp 130 Hinweise aus dem Bundesgebiet eingegangen. Die Polizei ermittelt auch im Umfeld des Mannes. Unter anderem werden Kontaktadressen überprüft. "Wir suchen so lange, bis wir ihn gefunden haben", sagte der Polizeisprecher.

Der verurteilte Straftäter, der wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, kam nach seiner Haftzeit im Jahr 2017 in die Sicherungsverwahrung nach Brandenburg an der Havel. Am 15. Februar bekam er Ausgang und war in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter in Berlin. Im Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen.