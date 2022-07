Die Corona-Inzidenz in Berlin hat am Donnerstag 537 erreicht. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 423. Für ganz Deutschland wurde am Donnerstag die Zahl, die die registrierten Neuinfektionen auf 100.000 Menschen in sieben Tagen angibt, mit knapp 691 angegeben.