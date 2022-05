Die Corona-Inzidenz in Berlin ist erneut leicht gesunken und lag am Donnerstag bei knapp 305. Das teilte das Robert Koch-Institut (RKI) mit. In den vergangenen Tagen hatte die Zahl der neuen registrierten Infektionen innerhalb von sieben Tagen je 100 000 Menschen zum Teil deutlich darüber gelegen. Die bundesweite Inzidenz gab das RKI mit knapp 383 an.