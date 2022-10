Die Fan-Ausschreitungen haben bei Clubpräsident Dirk Zingler die Freude über den Premieren-Sieg von Union Berlin in der Europa League geschmälert. "Natürlich ist es auch ein bisschen ein getrübter Sieg. Es ist nicht zu akzeptieren, nichts und niemand hat etwas auf dem Rasen und in anderen Blöcken zu tun", sagte Zingler beim TV-Sender RTL+: "Das ärgert mich total. Das kennen wir nicht, das machen wir nicht - und hier machen wir es plötzlich. Da bin ich stinksauer drüber."

Beim 1:0-Auswärtssieg des Bundesliga-Tabellenführers im dritten Gruppenspiel bei Malmö FF war das Spiel in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:0 für fast eine halbe Stunde unterbrochen, weil Feuerwerkskörper auf den Rängen gezündet worden waren. "Der ganze Tag war ein Tag voller Provokationen, die Malmöer laden sich Leute aus der Hauptstadt ein, wir laden uns Leute vom Dorf ein - und dann haben wir gegenseitig unsere Gäste nicht im Griff", sagte Zingler, der die rund 1200 mitgereisten Union-Fans "nicht pauschal" verurteilen wollte.

"Das werden wir auswerten mit der Szene, das ist ganz klar", betonte der Union-Boss: "Am Ende sind es immer wenige. Das hört sich zwar an wie eine Floskel, aber es ist die Wahrheit." Sorge vor erneuten Ausschreitungen im Rückspiel in einer Woche im Stadion An der Alten Försterei habe er nicht: "Wir sind gut vorbereitet - und darauf freue ich mich."

