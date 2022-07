Zum Start in die Sommerferien hat Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) allen Schülerinnen und Schülern, ihren Eltern und den Lehrkräften einen erholsamen Urlaub gewünscht. «Erneut haben viele mit Engagement, Ideenreichtum und großer Disziplin zum tagtäglichen Gelingen des Schulalltags beigetragen und weit über 4000 ukrainische Kinder und Jugendliche an unseren Schulen gut aufgenommen», sagte Ernst am Dienstag. «Jetzt heißt es aber erst einmal: Ab in die Ferien – Kraft tanken und erholen.»

Am Mittwoch bekommen nach Angaben des Ministeriums rund 298.600 Kinder und Jugendliche an 923 Brandenburger Schulen ihre Zeugnisse. Der Donnerstag ist dann der erste Ferientag. Kindern und Jugendlichen, die wegen ihrer Schulnoten Sorgen hätten, könnten sich an eine Lehrkraft ihres Vertrauens oder einen Schulpsychologen wenden, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums. Hilfe leisteten auch Familienberatungsstellen sowie Kinder- und Jugendnotdienste.

Das Schuljahr war wegen der Corona-Pandemie erneut ungewöhnlich verlaufen. Nach einem Start mit Präsenzunterricht und ohne Masken kam Ende November die Aufhebung der Präsenzpflicht, die Einführung der Maskenpflicht für alle und eine Testpflicht für die Jüngsten. Die Maßnahmen wurden erst in diesem Jahr wieder schrittweise aufgehoben.

Das neue Schuljahr soll nach den Sommerferien am 22. August mit Präsenzunterricht in den Klassenzimmern und ohne Maskenpflicht beginnen. In der ersten Schulwoche soll wegen der Urlaubsrückkehrer allerdings eine Test-Regelung gelten: Alle nicht geimpften oder nachweislich genesenen Schülerinnen und Schüler müssen sich dreimal auf das Coronavirus testen. In das neue Schuljahr starten mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler, darunter etwa 24.000 Erstklässler.

Nach den Sommerferien soll es zunächst Lernstandserhebungen geben. Bei erkennbaren Lücken sollen dann individuelle Lernpläne angeboten werden. Mit dem Programm «Aufholen nach Corona» sollen insbesondere Lernrückstände in sprachlichen und mathematischen Bereichen aufgearbeitet werden.