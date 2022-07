Corinna Harfouch und Mark Waschke stehen in diesen Wochen erstmals gemeinsam für den Berliner "Tatort" vor der Kamera. Das teilte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag mit. In "Nichts als die Wahrheit" hat Harfouch ihren Einstand als Susanne Bonard, an der Seite von Kriminalhauptkommissar Robert Karow (Mark Waschke). Gedreht wird in der Hauptstadt noch bis Anfang August.