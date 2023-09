Mit der Europahymne, Fanfaren und einem Bierfassanstich ist am Samstag in Finsterwalde der Brandenburg-Tag eröffnet worden. Die Stadt im Elbe-Elster-Kreis richtet das diesjährige Landesfest aus. Bei freundlichem Wetter tummelten sich bereits am Vormittag Tausende Besucher in der Innenstadt. Bis zu 100.000 Gäste werden bei der Schau am Samstag und Sonntag erwartet. "Der Brandenburg-Tag zeigt die Vielfalt des Landes, zeigt auch die Unterschiedlichkeit der Landesteile, aber zeigt auch die große Geschlossenheit des Landes, den Zusammenhalt, den es gibt", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke zum Start. Der Regierungschef hatte mit nur zwei Schlägen das Bierfass angestochen, eine Tradition der Sängerstadt, der für das Landesfest gern übernommen wurde.