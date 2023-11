Cottbus stimmt sich auf den Karneval ein. Am Samstag kündigte das Prinzenpaar Maximilian I. und Anika I. seine Regentschaft an. Funkenmariechen sorgten im Lausitz Park für Vorfreude auf die närrische Jahreszeit, die am 11.11. beginnt. Die Karnevalisten in Cottbus feiern am 25. November ihre 44. Session mit einer Jubiläumsgala.