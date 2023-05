Die Stadt Schwedt bereitet sich auf das dreitätige Festival der Musik- und Kunstschulen, Sound City, in diesem Sommer vor. Rund 2000 Nachwuchsmusiker, Sänger, Tänzer und andere Künstler kommen vom 14. bis 16. Juli in der Gastgeberstadt in der Uckermark zusammen, wie die Stadt ankündigte. Schwedt an der Oder soll sich laut Organisatoren in eine riesige Open-Air-Bühne verwandeln. Das Festival, das der Verband der Musik- und Kunstschulen alle zwei Jahre organisiert, war 2021 in Neuruppin ausgerichtet worden. Im Jahr 2025 ist Ludwigsfelde an der Reihe.