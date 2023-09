Bei Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad sind Zehntausende Fans zum Musikfestival Lollapalooza in Berlin geströmt. Rund 60.000 Besucher kamen laut Angaben des Veranstalters am Samstag auf das Olympiagelände, um etwa Auftritte der Pop-Sängerinnen Ava Max ("Kings & Queens") und Zara Larsson ("Lush Life") zu sehen. Auch Konzerte von DJ David Guetta ("I'm Good (Blue)") und der Band Mumford & Sons ("Little Lion Man") standen auf dem Plan.