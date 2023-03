Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Berlin-Friedrichsfelde ist eine Frau schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist nach ersten Ermittlungen ihr 35-jähriger Lebensgefährte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Paar soll sich in der Nacht zu Samstag gestritten haben, dabei habe der Mann die 34-Jährige lebensbedrohlich verletzt. Der Sohn der Frau alarmierte schließlich die Polizei.