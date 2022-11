Nach der Messerattacke auf einen Lastwagenfahrer an einem Unfallort in Berlin-Wilmersdorf hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 48 Jahre alten Mann aus dem Obdachlosen-Milieu, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Zuvor hatten die Zeitung "B.Z." und der RBB berichtet. Nach Angaben der Polizei wurde der deutsche Mann am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Tatortes an der Bundesallee gefasst.