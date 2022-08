Ein Mensch ist bei einem Brand in Berlin-Spandau verletzt worden. In mehreren Kellerverschlägen eines achtstöckigen Wohnhauses war am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Alarmierte Einsatzkräfte löschten den Brand im Ortsteil Staaken und kontrollierten wegen der starken Verrauchung 34 Wohnungen. Eine Person wurde vor Ort von Rettungskräften ambulant versorgt. Wie es zu dem Brand kam, ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Ein Brandkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Zu Geschlecht und Alter der verletzten Person konnte die Feuerwehr am Morgen nichts sagen.