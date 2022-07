Kaum Erholungspausen für die Brandenburger Feuerwehren: Sie müssen die nächsten größeren Waldbrände bekämpfen. Auch ein Windpark ist durch Feuer in Gefahr. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Der große Acker- und Waldbrand südlich von Rehfeld im Landkreis Elbe-Elster hat sich nach Angaben des Landkreises auf einer Fläche von 800 Hektar ausgebreitet. "Dafür sorgten vor allem heftige Sturmböen, die die Löscharbeiten der Feuerwehrleute erheblich erschwerten und in Teilen sogar unmöglich machten", hieß es in einer Mitteilung am späten Montagabend. Der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase gab die betroffene Fläche mit 300 bis 800 Hektar an.