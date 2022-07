Kaum Erholungspausen für die Brandenburger Feuerwehren: Sie müssen die nächsten größeren Waldbrände bekämpfen. Auch ein Windpark ist durch Feuer in Gefahr. Müssen Anwohner wieder ihre Häuser verlassen?

Auf Wald- und Ackerflächen in Brandenburg sind am Montag zwei weitere größere Brände ausgebrochen. Betroffen sind Flächen nördlich von Berlin bei Gransee und ganz im Süden des Landes im Elbe-Elster-Kreis. In einem Fall befinden sich Windkraftanlagen auf den betroffenen Arealen oder in der Nähe. Anwohner sollen sich auf eine mögliche Evakuierung vorbereiten.