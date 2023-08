Ein Wohnhaus in Berlin-Gatow ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am frühen Mittwochmorgen ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet. In dem zweigeschossigen Gebäude befanden sich laut Feuerwehr zwei Menschen, die sich selbst in Sicherheit bringen konnten. Eine Person wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Dem Sprecher zufolge brannten alle Etagen, 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gegen 5.00 Uhr morgens war das Feuer gelöscht. Die Polizei geht derzeit von fahrlässiger Brandstiftung aus. Zum Schaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.