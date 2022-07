Nach den zahlreichen Waldbränden der vergangenen Tage kämpfen die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Brandenburg gegen ein Aufflammen der Feuer. Nach einem Feuer am Mittwochabend in der Nähe des Flugplatzes Eggersdorf (Märkisch-Oderland) auf einer Fläche von 3000 Quadratmeter sei die Feuerwehr auch am Donnerstag mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Philipp Haase, der Deutschen Presse-Agentur berichtete.