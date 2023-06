Vor einer Autowerkstatt im Berliner Stadtteil Buckow sind in der Nacht zum Samstag mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht Verdacht auf Brandstiftung, wie das Lagezentrum mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand, die Feuerwehr löschte die Flammen. In Berlin brennen immer wieder Autos, oft wegen Brandstiftung.