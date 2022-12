Eine 88 Jahre alte Frau ist bei einem Zimmerbrand in Berlin-Tempelhof gestorben. Feuerwehrleute hätten die Frau nach einem Notruf in der Nacht zum Samstag leblos in der Wohnung im zweiten Stock des sechsgeschossigen Wohnhauses an der Friedrich-Karl-Straße gefunden, teilte die Polizei mit. Versuche zur Wiederbelebung hätten keinen Erfolg gehabt.