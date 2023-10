Bei einem Brand ist in Großwoltersdorf (Landkreis Oberhavel) ein Bauernhaus schwer zerstört worden, das als Wochenendhaus genutzt wurde. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, hatte nach ersten Erkenntnissen am Samstagnachmittag ein mit Holz und Pappe gefüllter Weidekorb Feuer gefangen, der zu nahe am Ofen stand. Die Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie retten.