In einer Tiefgarage in Treptow-Köpenick ist in der Nacht zu Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Fahrzeuge stünden in Flammen, teilte die Polizei Berlin auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Feuerwehr sei mit sechs Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Tiefgarage in der Puschkinallee gehört zu einem Gebäudekomplex, alle Bewohner des Hauses seien rechtzeitig evakuiert worden. Wie es zu dem Brand, der um 03.00 Uhr ausbrach, kam, war zunächst unklar.