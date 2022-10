Als eine 38-Jährige im Kreis Ostprigitz-Ruppin ihre Wäsche waschen wollte, ist die Maschine explodiert und hat Feuer gefangen. Das Reihenhaus in Walsleben sei danach zwar unbewohnbar gewesen, aber auch nicht so stark beschädigt, dass die Statik beeinträchtigt sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Der Schaden wurde auf 100.000 Euro geschätzt. Er sei vor allem wegen der starken Rauchentwicklung entstanden, sagte der Polizeisprecher. "Es ist nicht das halbe Haus weggeflogen." Auch die Waschmaschine sei nicht in viele Trümmer zerborsten.