In der Nacht hat in Berlin-Alt-Treptow im Bezirk Spandau ein Auto gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer in dem in der Jordanstraße abgestellten Wagen aus zunächst unbekannter Ursache am Montagmorgen ausgebrochen. Das Auto brannte komplett aus. Die Feuerwehr hat das Feuer schließlich gelöscht.