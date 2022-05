Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Altglienicke hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie der Lagedienst der Feuerwehr mitteilte. Im Keller des achtgeschossigen Hauses in der Siriusstraße hatten am Samstagmorgen aus noch unbekannter Ursache abgestellte Gegenstände Feuer gefangen. Die Feuerwehr hat gelöscht.