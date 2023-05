Der junge "Sonne und Beton"-Hauptdarsteller Levy Rico Arcos hat bei seiner ersten Auszeichnung als Schauspieler an die Schule denken müssen. "Ich schreibe morgen eine Klausur. Ich habe heute in der Mittagspause gelernt", sagte der 16-Jährige am Donnerstagabend beim "New Faces Award" in Berlin der Deutschen Presse-Agentur.