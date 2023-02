Die Berlinale hat dem Kanzleramt in Berlin am Mittwoch zu etwas mehr Glitzer und Glamour verholfen. Bundeskanzler Olaf Scholz und Kulturstaatsministerin Claudia Roth empfingen am Nachmittag die Wettbewerbsjury der internationalen Filmfestspiele. Gut eine halbe Stunde dauerte das Gespräch zwischen der politischen Spitze und den Filmgrößen.