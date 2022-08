Eigentümer und Mieter zahlen in Brandenburg weiterhin vergleichsweise wenig Grundsteuer. Im landesweiten Durchschnitt ist die Steuer in keinem Bundesland so niedrig, wie ein Vergleich durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ergab. Rechnerisch flossen im vergangenen Jahr pro Kopf 110 Euro in die Gemeindekassen, bundesweit waren es 175 Euro, in Berlin 227 Euro. Je nach Kommune gibt es landesweit aber große Unterschiede.