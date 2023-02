Die Kreise, Städte und Gemeinden in Brandenburg sollen nach dem Willen der Landesregierung möglichst schnell die Millionen-Hilfen zur Abfederung der hohen Energiepreise erhalten. "Für mich ist besonders wichtig, dass wir es möglich machen, dass die kommunalen Investitionen planmäßig weiter stattfinden können", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag in Potsdam. Nur leistungsfähige Kommunen seien lebenswert. "Wir wollen es möglichst zügig auf den Weg bringen."