Der Fachkräftemangel etwa in Kindertagesstätten und im Gesundheitsbereich kann nach Ansicht der Freien Wähler teils mit mehr finanzieller Hilfe bei der Ausbildung etwas gelindert werden. Junge Menschen sollten bei einer privaten schulischen Ausbildung für Gesundheitsberufe und Erzieherinnen und Erzieher unterstützt werden, indem ein mögliches Schulgeld übernommen werde, schlug die Fraktion BVB/Freie Wähler im Landtag am Dienstag in Potsdam vor. Der Abgeordnete Philip Zeschmann sagte, dies betreffe etwa 6000 Auszubildende an solchen Schulen. Dabei fielen insgesamt 54 Millionen Euro im Jahr an.