Von Januar bis März ist die Zahl der Unternehmens-Insolvenzen in Berlin deutlich gestiegen. Wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte, wurden etwas mehr als 400 Insolvenzverfahren in der Hauptstadt beantragt. Das waren 55 Fälle beziehungsweise 15,8 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die voraussichtlichen Forderungen stiegen noch deutlicher - laut Mitteilung um 60,4 Prozent auf 247,6 Millionen Euro.