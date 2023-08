Von Januar bis März ist die Zahl der Unternehmens-Insolvenzen in Brandenburg um gut 16 Prozent gesunken. Wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte, wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 69 Insolvenzverfahren registriert. Die voraussichtlichen Forderungen sanken um 10,1 Prozent auf 67,1 Millionen Euro.