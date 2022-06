Der Reiseverkehr über die Pfingsttage ist am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach Betreiberangaben regulär verlaufen. «Es gab keine längeren Schlangen oder Wartezeiten», sagte ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Montag. Man sei optimistisch, dass auch die letzte Reisewelle des verlängerten Wochenendes am späten Abend problemlos bewältigt werden könne. Bislang gebe es keine größeren Abweichungen von den prognostizierten Passagierzahlen und Flugbewegungen.