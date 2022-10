Etwa 400 Reisende sind mit einem Zug auf einer Strecke in Berlin liegengeblieben. Der Flughafen-Express sei am Montagabend vom Berliner Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) stadteinwärts unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Ortsteils Bohnsdorf stehen geblieben sei, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Er wurde demnach anschließend zum Bahnhof am BER zurückgeschleppt, wo die Menschen aussteigen konnten.