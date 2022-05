Rund eineinhalb Jahre nach Eröffnung des Flughafens BER hat auf Antrag der AfD ein Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag zum Kostenanstieg und zum späten Start begonnen. Der Untersuchungsausschuss solle sämtliche Prozesse der um fünf Milliarden Euro teureren Fertigstellung des BER und den erheblichen Zeitverzug klären, sagte die Vorsitzende, die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Birgit Bessin, am Freitag vor Beginn der konstituierenden Sitzung in Potsdam. Sie kündigte 167 Fragen an, die behandelt werden sollen. Bessin sagte, sie wolle ihre Aufgabe «nach bestem Wissen und Gewissen» erfüllen.