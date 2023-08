Die Berlin Thunder müssen in der European League of Football (ELF) um den Einzug in die Playoffs bangen. Bei den Wroclaw Panthers verloren die Berliner am vorletzten Spieltag am Samstagabend mit 12:15 (6:0). Damit sind die Chancen der Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck erheblich gesunken, im dritten Jahr in der ELF endlich die Spiele der Postseason zu erreichen. Am letzten Spieltag der ELF werden die Berliner auf den Angstgegner Hamburg Sea Devils treffen. Hier ist ein Sieg dann Pflicht.

Der Wechsel auf der Spielmacher-Position vor einigen Wochen trug bei Thunder in den vergangenen Wochen immer wieder Früchte, nicht so in Wroclaw. Quarterback Slade Jarman fand gegen die Panther nicht oft genug seine Anspielstationen Aaron Jackson, Max Zimmermann und Robin Wilzeck.

In der ersten Halbzeit war es 30 Minuten ein zähes Ringen auf beiden Seiten um Raumgewinn und Punkte. Unpräzises Angriffsspiel, wenig Druck von den Abwehrformationen und zahlreiche Strafen prägten die gesamte Begegnung.

Im letzten Spielabschnitt fiel der Berliner Trainercrew um Head Coach Johnny Schmuck dann kein probates Mittel ein, um die Defense der Gastgeber zu knacken. Gerade die langen Pässe waren oft zu ungenau, die kurzen Pässe setzte Schmuck zu selten ein.