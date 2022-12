Aus Sicht der Berliner FDP sollten sich alle 60 Bezirksstadträte und die zwölf Bezirksbürgermeister öffentlich verpflichten, nach der Wiederholungswahl im Februar zurückzutreten. So lasse sich verloren gegangenes Vertrauen in die Demokratie wieder herstellen, sagte der FDP-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, der Deutschen Presse-Agentur. Die Stadträte und Bürgermeister in den Berliner Bezirken seien gerade in Zeiten gesellschaftlicher Spannungen in der Pflicht, mit gutem Beispiel voranzugehen.