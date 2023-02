Turbine Potsdam vermeldet kurz vor dem Re-Start der Frauen-Bundesliga am Sonntag gegen den FC Bayern München (13.00 Uhr/MagentaSport) einen weiteren Neuzugang. Von der University of Central Florida in Orlando wechselt die 22-jährige Mittelfeldspielerin Darya Rajaee zum Schlusslicht der Fußball-Bundesliga. "Ich bin sehr glücklich und dankbar, bei Turbine Potsdam zu sein. Ich freue mich, dass es nun losgeht und hoffe, dass wir uns gemeinsam als Team weiterentwickeln und erfolgreich sein werden", wird die US-Amerikanerin in einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag zitiert. Über die Vertragslaufzeit machten die Potsdamerinnen keine Angaben. Rajaee ist nach Paige Culver (Kalmar) und Maria Cristina Lange (Leipzig) der dritte Zugang für Turbine in der Winterpause.