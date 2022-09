Turbine Potsdam ist mit einem Unentschieden in die neue Bundesligasaison gestartet. Das umformierte Team des Vorjahresvierten erkämpfte sich bei Werder Bremen dank einer kompakten Defensivleistung ein 1:1 (0:0). Die Brandenburgerinnen gingen am Sonntag zunächst durch Irena Kuznezov (64. Minute) in Führung, für Bremen glich Saskia Matheis (73.) aus. Vor 600 Zuschauern auf dem Nebenplatz des Bremer Weserstadions dominierten die Gastgeberinnen die erste Halbzeit, blieben aber vor dem Tor genauso harmlos wie die nur sporadisch vor dem Werder-Tor auftauchenden Potsdamerinnen. Die besaßen kurz nach Wiederbeginn die bis dahin größte Chance durch Mai Kyokawa, doch der Lupfer der Japanerin strich um Haaresbreite am Bremer Tor vorbei (48.). Auf der Gegenseite zeigte sich Turbines Torfrau Vanessa Fischer bei einem Schuss von Matheis auf dem Posten, ehe etwas überraschend die zur Halbzeit eingewechselte Kuznezov einen Freistoß von Jennifer Cramer einköpfte. Doch die Potsdamer Freude über das 1:0 hielt nur neun Minuten an, bis Matheis aus 20 Metern etwas glücklich der Bremer Ausgleich gelang. Drei Minuten vor dem Ende hatte Maya Hahn sogar noch den Siegtreffer für die Turbine auf dem Fuß, doch die Neuseeländerin scheiterte freistehend an Borbe. Einen schweren Gegner bekam Turbine für das Achtelfinale im DFB-Pokal zugelost. Die Potsdamerinnen empfangen den 1. FC Köln. Die Domstädterinnen gelten bei vielen Experten in dieser Saison als Anwärter auf einen Champions-League-Platz. Im Karl-Liebknecht-Stadion könnte es am Wochenende vom 19. bis 21 November zu einem Wiedersehen mit Lena Uebach kommen, die im Sommer zusammen mit der noch am Kreuzband verletzten Selina Cerci Potsdam in Richtung Köln verließ.