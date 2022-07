Turbine Potsdams Rückkehrerin Adrijana Mori bleibt vom Verletzungspech verfolgt. Die 21-jährige Slowenin, die in der letzten Spielzeit an Carl Zeiss Jena und Olimpija Ljubljana ausgeliehen war, hat sich in der Vorbereitung am Meniskus verletzt. Das teilte die Stürmerin auf ihrem Instagramkanal mit. Aufgrund vieler Verletzungen, unter anderem einem Kreuzbandriss, kam Mori bisher nur auf vier Spiele im Turbine-Trikot. Nun droht erneut ein langer Ausfall.