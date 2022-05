Fußball-Bundesligist Turbine Potsdam hat den Einzug in die lukrative Champions League verpasst. Am 22. und letzten Spieltag unterlagen die Fußballerinnen aus Brandenburg beim Vizemeister FC Bayern München mit 0:5 (0:4) und rutschten vom dritten Platz, der zum Einzug in die europäische Königsklasse berechtigt hätte, auf den vierten Rang. Dank eines eigenen 4:0-Erfolgs über Werder Bremen zog Eintracht Frankfurt an Turbine vorbei auf den dritten Rang.