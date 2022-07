Gewalttätige Auseinandersetzungen in Berliner Bädern bedrücken auch den Freibad-Chef im nicht weit entfernten Kleinmachnow südwestlich der Hauptstadt. "Wir machen uns auch Sorgen. Das ist nur einen Steinwurf entfernt von unseren Bädern", sagte der Geschäftsführer des kommunalen Freibades Kiebitzberge in Kleinmachnow, Markus Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Dieses Jahr habe er auch einen zivilen Wachschutz eingesetzt - aber nur an den ganz heißen Tagen.