Der 19-jährige Anton Zeno Rauch aus Potsdam hat erneut das Internationale Müritzschwimmen in Waren an der Müritz gewonnen. Der Vorjahressieger benötigte für die 1,9 Kilometer lange Strecke über die Binnenmüritz am Samstag 22:38,36 Minuten, erklärte Organisator Benjamin Nofz vom Verein Wassersport Müritz. Zweiter wurde mit einer Zeit von 25:32,07 Minuten der 19-jährige Felix Zimmer aus Farnstädt (Sachsen-Anhalt).