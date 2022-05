Der Karneval der Kulturen, eines der größten Feste Berlins, fällt dieses Jahr zum dritten Mal in Folge wegen der Corona-Pandemie aus. Als kleines Trostpflaster ist am Pfingstsonntag (5. Juni) ein Fest in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg geplant, mit Tanzgruppen, Kulturvereinen und Streetfood. Jedermann könne kommen, sagte eine Sprecherin. «Der Karnevalsgedanke bleibt erhalten.» Angekündigt sind etwa Canoafolk, Grasslander Ngote, Berlin Indiawaale und Ginga Brasil.