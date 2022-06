Strahlender Sonnenschein, kaum noch Corona-Einschränkungen. In der Hauptstadt hat das die Menschen auf die Straßen gezogen - Einheimische wie Touristen.

Schwimmen, Picknicken, Bootfahren oder Flanieren - strahlender Sonnenschein hat die Menschen in Berlin am Pfingstsonntag nach draußen gelockt. Auf den Decks von Ausflugsschiffen auf der Spree blieben wenige Plätze leer, teils schützten sich die Passagiere mit Regenschirmen vor der Sonne. Tische in Biergärten und Cafés waren begehrt. Im Mauerpark in Prenzlauer Berg drängten sich etliche Besucher an den Ständen des Flohmarktes oder faulenzten in der Sonne. Touristen zog es zu Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Reichstagsgebäude oder Checkpoint Charlie.

Nach den coronabedingten Beschränkungen weltweit in den vergangenen zwei Jahren nutzten zahlreiche Menschen das verlängerte Wochenende für einen Kurztrip nach Berlin. Für die Feiertage hätten die Hotels in der Hauptstadt eine «gute bis sehr gute Auslastung» gemeldet, hieß es vom Berliner Tourismusverband Visit Berlin. Einzelne Häuser seien ausgebucht.

«Der Berlin-Tourismus ist auf einem sehr guten Weg, die Menschen zieht es wieder in unsere Stadt», meinte Visit-Berlin-Chef Burkhard Kieker. Davon profitierten auch Museen oder die Gastronomie. Kieker erwartet auch für die folgenden Sommerwochen, dass nach der coronabedingten Pause viele Menschen in die Hauptstadt kommen.

Zudem schafft das 9-Euro-Ticket Anreize, mit dem Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren können. Am Pfingstwochenende führte die Rabattaktion allerdings zu überfüllten Zügen und dichtem Gedränge auf den Berliner Bahnhöfen.

Mit den sommerlichen Temperaturen zieht es die Menschen auch wieder abends zum Feiern in die Berliner Parks. Die Polizei kündigte verstärkte Kontrollen an. In der Nacht zum Samstag hatte sie nach einer gefährlichen Körperverletzung den James-Simon-Park in Mitte mit etwa 800 Feiernden geräumt. Im vergangenen Jahr waren aufgrund von Schließungen wegen der Corona-Pandemie immer wieder Tausende Menschen für Partys in die Parks ausgewichen.

Der strahlende Sonnenschein bei Temperaturen um 26 Grad hält laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht das gesamte Pfingstwochenende an. Am Sonntagabend wurde aus dem Südwesten zunehmend feuchte Luft erwartet. In der Nacht zum Montag muss - insbesondere in Brandenburg - mit kräftigen Schauern und Gewitter gerechnet werden, hieß es.